പുണെ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സഹകരണ മന്ത്രാലയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകില്ലെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എന്‍സിപി അധ്യക്ഷനുമായ ശരദ് പവാര്‍. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ വരുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണമായ അധികാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കാണ്. ഇതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെടാന്‍ കഴിയുകയെന്നും പവാര്‍ ബരാമതിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒരു പുതിയ തീരുമാനമല്ല. താന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തും ഇതേ നിയമം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത് ഒരു പുതിയ കാര്യമെന്ന രീതിയില്‍ അനാവശ്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കി നിറം പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്‍പ് കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സഹകരണ മന്ത്രാലയം. ഈ അടുത്താണ് സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചതും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് അതിന്റെ ചുമതല നല്‍കിയതും. സഹകരണ മേഖലയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആ വിഷയത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Centre cannot interfere in state cooperative sector, says NCP president Sharad Pawar