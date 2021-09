ന്യുഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവര്‍ക്ക് മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത മാര്‍ഗരേഖ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും സമയം നീട്ടി നല്‍കി. കോവിഡ് സഹായധനം നല്‍കുന്നതിനും പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കാന്‍ കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് എം ആര്‍ ഷാ, ജസ്റ്റിസ് അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ഏകീകൃത മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ 10 ദിവസം കൂടി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അനുവദിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 11നുള്ളില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബര്‍ 13 തിങ്കളാഴ്ച കൂടുതല്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സഹായധനം നല്‍കുന്നതിനും പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കാന്‍ കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. 2005ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം പ്രകാരം സഹായധനം നല്‍കുന്നതിന് ജൂണ്‍ 30-ലെ ഉത്തരവില്‍ കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവ് ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് നാല് ആഴ്ചകള്‍ കൂടി നീട്ടിനല്‍കിയിരുന്നു.

കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ കൃത്യമായി മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ലളിതമായ മാര്‍ഗരേഖയുണ്ടാക്കാന്‍ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ മരിച്ച വ്യക്തികളെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇതിനകം നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അത് തിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം നല്‍കാനും കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

Content Highlights: Centre asks to set guidelines for covid related death to issue death certificates