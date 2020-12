ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഡിസംബര്‍ 30,31 ജനുവരി ഒന്ന് തീയതികളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ പ്രാദേശിക സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി എത്രത്തോളം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നുളളതില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതായിരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നരമാസത്തോളമായി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. എന്നാല്‍ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ വ്യാപനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മുന്‍ കരുതലുകളും ശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും രാജ്യത്തും ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ചു.

പുതുവത്സരാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുളള ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് രാത്രികാല കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്താം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തോ പുറത്തോ ഉളള യാത്രകള്‍, ചരക്ക് നീക്കം എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യു.കെ.യില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ 20 പേര്‍ക്ക് കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. ജനുവരി ഏഴുവരെ യു.കെ.യില്‍ നിന്നും യു.കെ.യിലേക്കുമുളള വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് കര്‍ശന വാഹന പരിശോധന

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് പുതുവത്സര തലേന്നായ വ്യാഴാഴ്ച പകലും, രാത്രിയും പോലീസും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പും സംയുക്തമായി കര്‍ശന വാഹന പരിശോധനകള്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ദിന രാത്രിയില്‍ നാല് അപകടങ്ങളിലായി നാലുപേര്‍ മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നത്.

ആഘോഷത്തിമിര്‍പ്പില്‍ അടിക്കടി അപകടങ്ങള്‍ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മദ്യപിച്ചും മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചും ഉള്ള ഡ്രൈവിംഗ്, ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്‍ അപകടകരമായി മൂന്നു പേര്‍ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്,അമിതവേഗത, എന്നിവ പരിശോധിക്കും.

