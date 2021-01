ന്യൂഡല്‍ഹി: രാമസേതുവിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്തര്‍ജല ഗവേഷക ദൗത്യത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഇന്ത്യയേയും ശ്രീലങ്കയേയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 48 കി.മീ നീളമുള്ള മണല്‍പ്പാതയായ രാമസേതുവിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗവേഷണം നടക്കുക. ദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ പുരാവസ്തു സര്‍വേ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ അഡൈ്വസറി ബോര്‍ഡ് ഓണ്‍ ആര്‍ക്കിയോളജി അനുമതി നല്‍കി.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ധനുഷ്‌കോടിയില്‍ (രാമേശ്വരം) നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്‌ന ജില്ലയിലേക്ക് കടലിനു കുറുകെ പണിത 'രാമസേതു' എന്ന മണ്‍പാലം മനുഷ്യനിര്‍മിതമോ അതോ പ്രകൃതിദത്തമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ വസ്തുതതകള്‍ തേടിയാണ് കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ആന്റ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റിസര്‍ച്ച്, ഗോവയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗവേഷണം നടക്കുക. രാമസേതുവിന്റെ രൂപാന്തരം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത തേടിയുള്ള ഗവേഷണത്തിലൂടെ രാമായണം എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഗവേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പുരവസ്തു രേഖകള്‍, തെര്‍മോലൂമിനിസെന്‍സ്, റേഡിയോമെട്രിക്, ജിയളജിക്കല്‍ ടൈം സ്‌കെയില്‍, പരിസ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഗവേഷണം നടക്കുക. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയുടെ ഗവേഷക കപ്പലായ സിന്ധു സാധന അഥവാ സിന്ധു സങ്കല്‍പ് എന്നിവ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സമുദ്രോപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് 35-40 മീറ്റര്‍ താഴെ നിന്ന് സിന്ധു സങ്കല്‍പ് സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കും. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഗവേഷക കപ്പലായ സിന്ധുസങ്കല്‍പ് 2014ലാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്.

രാമസേതുവിന്റേയും പരിസര പ്രദേശത്തിന്റേയും സ്വഭാവവും രൂപവത്കരണവും മനസിലാക്കാന്‍ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ അന്തര്‍ജല പുരാവസ്തു പഠനം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാം സേതുവിന് ചുറ്റും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും വാസസ്ഥലങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്നും പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തും.

