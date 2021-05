ന്യൂഡല്‍ഹി: 18-44 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷനായി കേന്ദ്രത്തിലെത്തി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കി. സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇതിനുള്ള അനുമതി. വാക്‌സിന്‍ പാഴാകുന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണിതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ളതുപോലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വഴി മാത്രമായിരിക്കും നലവില്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുത്തവര്‍ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വാക്‌സിനേഷനായി എത്താത്തതുമൂലം വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ പാഴായി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുകൂടിയാണ് സ്‌പോട് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. കൂടാതെ, മൊബൈല്‍ ഫോണോ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യമോ ലഭ്യമല്ലാത്തവര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും തീരുമാനമെടുക്കാം. ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചു വേണം ഇത്. 18-44 പ്രായപരിധിയിലുള്ള, അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വാക്‌സിന്‍ പാഴാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് സ്‌പോട്ട് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സ്‌പോട്ട് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. നേരത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വഴി മാത്രം വാക്‌സിന്‍ വിതരണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം വാക്‌സിന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Centre allows on-site registration, appointment for 18-44 years age group at govt centres