ന്യൂഡല്‍ഹി: മറ്റുരാജ്യങ്ങള്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ പോള്‍. ഇന്ത്യയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ആവശ്യമാണോ എന്നകാര്യം പഠന വിധേയമാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, ഫിന്‍ലന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കാന്‍ നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണിത്. എന്നാല്‍, ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുന്നതിനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എതിര്‍ത്തിരുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളും ആദ്യത്തെ ഡോസ് പോലും നല്‍കുന്നത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എതിര്‍പ്പ്.

പുതിയ വകഭേങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദ്ഗദര്‍ പറയുന്നു. എയിംസ് മേധാവി രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയും ഇക്കാര്യം ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

