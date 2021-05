ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാംതരംഗത്തില്‍ വിറച്ചുനില്‍ക്കുമ്പോഴും സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി.രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത പദ്ധതിയെ കുറ്റകരമായ പാഴാക്കലാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച രാഹുല്‍ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത ഒരു കുറ്റകരമായ പാഴാക്കലാണ്. നിങ്ങളുടെ അന്ധമായ പിടിവാശിക്കല്ല, ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ശ്രദ്ധ നല്‍കൂ' -രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിവെച്ച് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടതെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

