പട്‌ന: ബന്ദ് മൂലം ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബിഹാറില്‍ രണ്ടുവയസ്സുകാരി മരിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ്. കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആര്‍ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.

ജെഹനാബാദില്‍ ഭാരത് ബന്ദ് അനുകൂലികള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍പ്പെട്ട് കുട്ടിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സ് ആശുപത്രിയിലെത്താന്‍ വൈകിയെന്നും ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടി മരിച്ചെന്നുമാണ് രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ ആരോപണം.

"പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്താണ് ഇന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പെട്രോള്‍ പമ്പുകള്‍ക്കും ബസുകള്‍ക്കും തീവയ്ക്കുന്നു. ജീവിതങ്ങള്‍ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. ബിഹാറിലെ ജെഹനാബാദില്‍ പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ ആംബുലന്‍സ് കുടുങ്ങിപ്പോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി?" - രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ചോദിച്ചു.

Everyone has a right to protest but what is happening today? Petrol pumps and buses being set ablaze, putting to risk lives. A child died after an ambulance was stuck in the protests in Bihar's Jehanabad. Who is responsible?: Ravi Shankar Prasad,Union Minister #BharatBandh pic.twitter.com/UfvTn2P84U