ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കമ്പനികളും വാണിജ്യയൂണിറ്റുകളും മുഴുവന്‍ വേതനവും നല്‍കണമെന്ന ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചു.

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ വേതനവും നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത നിരവധി വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ആശ്വാസം നല്‍കുമ്പോഴും കൂലി മുടങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പകരം സംവിധാനമൊന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടില്ല

"2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ 10(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി (എന്‍ഇസി) പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകള്‍ 18.05.2020 മുതല്‍ മരവിപ്പിക്കുന്നു" എന്നാണ് ലോക്ക്ഡ ഡൗണിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ലയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്.

നാലാംഘട്ട ലോക്കഡൗണില്‍ ആളുകളുടെ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ലോക്കഡൗണ്‍ കാലത്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേതനം കൊടുക്കണമെന്ന മാര്‍ച്ച് 29ലെ ഉത്തരവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല.

വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളോ കടകളോ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആകട്ടെ, എല്ലാ തൊഴിലുടമകളും അവരുടെ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം, പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിലും നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു മാര്‍ച്ച് 29ലെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം രാജ്യവ്യാപകമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ വേതനം നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത കമ്പനികള്‍ക്കും തൊഴിലുടമകള്‍ക്കുമെതിരെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മെയ് 15 ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

