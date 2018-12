ന്യൂഡല്‍ഹി: ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ മൂന്നുദ്വീപുകള്‍ക്ക് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. റോസ് ദ്വീപ്, നീല്‍ ദ്വീപ്, ഹാവ്‌ലോക്ക് ദ്വീപ് എന്നിവയുടെ പേരുകളാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇവയുടെ പേരുകള്‍ യഥാക്രമം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ദ്വീപ്, ഷഹീദ് ദ്വീപ്, സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് പോര്‍ട്ട് ബ്‌ളെയറില്‍ 1943 ഡിസംബര്‍ മുപ്പതിന് ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തിയതിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ദ്വീപുകള്‍ പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷ് ജനറലായിരുന്ന ഹെന്റി ഹാവ്‌ലോക്കിന്റെ സ്മരണാര്‍ഥമാണ് ഹാവ്‌ലോക്ക് ദ്വീപിന് ആ പേരു ലഭിച്ചത്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ഇത്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഡിസംബര്‍ മുപ്പതിന് പോര്‍ട്ട് ബ്‌ളെയര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും ദ്വീപുകളുടെ പുത്തന്‍പേരുകള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും മോദിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്വീപുകളുടെ പേരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

content highlights: central govt plans to rename three islands of andaman and nicobar