ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടാംഘട്ട സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചർച്ച നടന്നു. ശമ്പളമില്ലാത്ത ഇടത്തരക്കാരേയും ചെറുകിട വ്യവസായികളേയും ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരിക്കും ഈ പാക്കേജ്. ജിഡിപി വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടതും രണ്ടാം പാക്കേജിന് കാരണമായി എന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ 20,00,000 കോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് കാര്യമായ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിൽ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനത്തിൽ വലിയ തകർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഇരുപത് സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാംഘട്ട സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജ് കൂടി കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.



