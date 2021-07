ന്യൂഡല്‍ഹി: കന്‍വര്‍ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും പരമമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എഫ്. നരിമാന്റെ ബെഞ്ച് ഇക്കാര്യം ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മറ്റെല്ലാ വികാരങ്ങളും, അത് മതപരമായത് ആണെങ്കില്‍ക്കൂടിയും ഈ അടിസ്ഥാന മൗലികഅവകാശത്തിന് താഴെയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കന്‍വര്‍ തീര്‍ഥയാത്രാ വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചു. മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ഹരിദ്വാറില്‍നിന്ന് ഗംഗാജലം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കന്‍വരിയകളുടെ(കന്‍വര്‍യാത്ര നടത്തുന്നവര്‍) യാത്രകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അനുമതി നല്‍കരുതെന്ന് കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരം ഭക്തര്‍ക്ക് ഗംഗാജലം ടാങ്കറുകളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സജ്ജമാക്കണമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രനിർദേശമായി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

