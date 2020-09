ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭീകരവാദികളും 'സിഖ്‌സ് ഫോര്‍ ജസ്റ്റിസ്' (എസ്‌ജെഎഫ്) എന്ന അമേരിക്ക കേന്ദ്രമായ സംഘടനയുടെ നേതാക്കളുമായ ഗുര്‍പത്‌വന്ത് സിങ്, ഹര്‍ദീപ് സിങ് നിജ്ജാര്‍ എന്നിവരുടെ വസ്തുവകകള്‍ യുഎപിഎ നിയമത്തിലെ 51 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. യുഎപിഎ നിയമം കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഭേദഗതി ചെയ്തതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം.

ഗുര്‍പത്‌വന്ത് സിങ് അടക്കം എട്ടുപേരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ജൂലായില്‍ ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗുര്‍പത്‌വന്ത് സിങ് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്നും പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഭീകരവാദികളുടെ ആസ്തികള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അധികാരം നല്‍കുന്നതാണ് യുഎപിഎ നിയമത്തിലെ 51 എ വകുപ്പ്. ഇതുപ്രകാം ഗുര്‍പത്‌വന്ത് സിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ അമൃത്സര്‍ ജില്ലയിലും ഹര്‍ദീപ് സിങ് നിജ്ജാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ജലന്ധര്‍ ജില്ലയിലുമുള്ള ആസ്തികളാവും ഏറ്റെടുക്കുക. ഇവരെക്കൂടാതെ പരംജിത്ത് സിങ് (ബബ്ബര്‍ ഖല്‍സ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍), ഹര്‍ദീപ് സിങ് നിജ്ജാര്‍ (ഖാലിസ്ഥാന്‍ ടൈഗര്‍ ഫോഴ്‌സ്), ഗുര്‍മിത് സിങ് ബഗ്ഗ, രഞ്ജീത് സിങ് (ഖാലിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്‌സ്) എന്നിവരാണ് ഭീകരവാദികളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഖാലിസ്ഥാന്‍ വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഖ്‌സ് ഫോര്‍ ജസ്റ്റിസ് നടത്തുന്ന 'സിങ് റഫറണ്ടം 2020' മായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ ഗുര്‍പത്‌വന്ത് സിങ്, ഹര്‍ദീപ് സിങ് നിജ്ജാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പഞ്ചാബിലെ രണ്ട് ജില്ലകളിലുള്ള വസ്തുവകകള്‍ എന്‍ഐഎ കണ്ടെത്തുകയും അവ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭീകരവാദികള്‍ 'സിഖ് റഫറണ്ടം 2020' സംബന്ധിച്ച പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങലിലും യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സിഖ്‌സ് ഫോര്‍ ജസ്റ്റിസിനെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം നിരോധിത സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കടപ്പാട് - zeenews

