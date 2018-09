റാഞ്ചി: റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേര് നല്‍കണമെന്നുള്ള ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു. ഗാര്‍വാ ജില്ലയിലെ നഗര്‍ അന്തേരി റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനാണ് പേര് മാറി ബന്‍സിധാര്‍ നഗര്‍ ആകുന്നത്.

നഗര്‍ അന്ധേരി ടൗണിനെയും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനെയും ബന്‍സിധാര്‍ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യനടപടിയായി ആണ് പേര് മാറ്റുന്നത്. കൃഷ്ണക്ഷേത്രമാണ് ബന്‍സിധാര്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയും വൃന്ദാവനുമൊക്കെ പോലെ ബന്‍സിധാറില്‍ വികസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ ദാസ് അറിയിച്ചു. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സൊസൈറ്റി ഫോര്‍ കൃഷ്ണാ കോണ്‍ഷ്യസ്‌നെസുമായി (ഇസ്‌കോണ്‍) ക്ഷേത്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയുമെല്ലാം പേര് മാറ്റണമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് എന്‍ഒസി നേടിയെടുക്കണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം.

