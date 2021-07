ന്യൂഡല്‍ഹി: പെട്രോളിന്റെ കേന്ദ്ര എക്‌സൈസ് തീരുവ ഇരട്ടിയോളവും ഡീസലിന്റേത് ഇരട്ടിയിലധികവുമായി ആറ് വര്‍ഷംകൊണ്ട് വര്‍ധിപ്പിച്ചെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷനും എംപിയുമായ കെ.സുധാകരന്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി നല്‍കിയത്.

സെസ്സടക്കം ബ്രാന്‍ഡഡ് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് സെന്‍ട്രല്‍ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി 34.10 രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ ഈടാക്കുന്നത്. ബ്രാന്‍ഡഡ് അല്ലാത്ത പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 32.90 രൂപയും ഈടാക്കുന്നു.

2015-ല്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് പെട്രോളിന് 18.64 രൂപയും ബ്രാന്‍ഡഡ് അല്ലാത്ത പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 17.46 രൂപയുമാണ് കേന്ദ്ര എക്‌സൈസ് തീരുവയായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്.

ഡീസലിന് നിലവില്‍ ബ്രാന്‍ഡിന് 34.20 രൂപയും ബ്രാന്‍ഡ് അല്ലാത്തതിന് 31.80 രൂപയുമാണ് ലിറ്ററിന് എക്‌സൈസ് തീരുവ. ഇത് യഥാക്രമം 2015-ല്‍ 12.62 രൂപയും 10.26 രൂപയുമായിരുന്നു നികുതി.

'ബിജെപിയെ രണ്ടു തവണ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവര്‍ നിങ്ങളുടെ നികുതി ഇരട്ടിയാക്കി'യെന്ന് കെ.സുധാകരന്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

@FinMinIndia has responded to my question on fuel taxes and it says Union Government collects ₹34.10 and ₹34.20 as central excise duty for Petrol and Diesel respectively.



It was ₹18.64 and ₹12.62 in 2015.



Elect @BJP4India twice, they will double your tax! pic.twitter.com/COoOQDk1nX