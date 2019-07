കൊല്‍ക്കത്ത: തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ രക്തസാക്ഷി ദിന റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മമത.

കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ ചിട്ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിന്റെ പേരില്‍ തൃണമൂലിന്റെ നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ബി ജെ പിയുമായി അടുക്കൂ അല്ലെങ്കില്‍ ജയിലില്‍ പോകൂവെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ പറയുന്നത്-മമത പറഞ്ഞു.

പണവും മറ്റും വാഗ്ദാനങ്ങളും കാണിച്ച് തൃണമൂല്‍ എം എല്‍ എമാരെ വശീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത്. രണ്ടുകോടിയും ഒരു പെട്രോള്‍ പമ്പുമാണ് കൂറുമാറാന്‍ എം എല്‍ എമാര്‍ക്ക് ബി ജെ പി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കര്‍ണാടകയ്ക്കു സമാനമായി എല്ലായിടത്തും കുതിരക്കച്ചവടം നടത്താനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം- മമത ആരോപിച്ചു.

പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതി വെച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്റ് സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടേതാണ്. അല്ലാതെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടേതല്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

