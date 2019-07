ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് മറികടന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ വിവരാവകാശ നിയമഭേദഗതി ബില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയേക്കും. ബില്‍ പാസാക്കാന്‍ മതിയായ അംഗബലം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ബില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബില്‍ പാസാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നീക്കം വിജയിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ബില്ലിന്മേല്‍ പ്രതിപക്ഷ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യസഭയില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ചര്‍ച്ചക്കിടെ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി, വൈ.എസ്.ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ബിജു ജനതാദള്‍ എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് വിവരാവകാശ നിയമഭേദഗതി ബില്‍ പാസാക്കാനുള്ള അവസാന കടമ്പയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് മറികടക്കാനാകുമെന്ന സൂചന പുറത്തുവന്നത്.

നിലവില്‍ 240 അംഗ രാജ്യസഭയില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 115 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ഉള്ളത്. ബില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കാന്‍ കുറഞ്ഞത് 121 അംഗങ്ങളുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ വേണം. എന്‍ഡിഎ ഇതര കക്ഷികളായ ബിജു ജനതാദള്‍, വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ്, തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി തുടങ്ങിയ കക്ഷികള്‍ക്ക് ആകെ 16 അംഗങ്ങള്‍ സഭയിലുണ്ട്. ഇവരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാല്‍ വിവരാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയില്‍ നിഷ്പ്രയാസം പാസാക്കാനാകും.

ബില്ലിന്മേലുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പാര്‍ട്ടികളുടെയും നേതാക്കള്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന സൂചനകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വൈ.എസ്.ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച വി. വിജയസായ് റെഡ്ഢി അറിയിച്ചു. സമാന നിലപാടാണ് തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതിയും സ്വീകരിച്ചത്.

ബില്ലിന്മേലുള്ള ചര്‍ച്ചക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യസഭ മൂന്ന്തവണ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ബഹളം തുടര്‍ന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായത്. വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അന്തസത്തയെ തകര്‍ക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം.

വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍, വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം സര്‍ക്കാരില്‍ നിക്ഷ്പതമാക്കുന്നതാണ് നിര്‍ദിഷ്ട ഭേദഗതി. നിലവിലെ നിയമ പ്രകാരം വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ കാലാവധിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് തുല്യമായ പദവിയാണ് നിലവിലെ നിയമത്തില്‍ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

