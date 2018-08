ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ താങ്ധര്‍ സെക്ടറില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പാകിസ്താന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ തിരിച്ചടിയില്‍ രണ്ട് പാകിസ്താന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പ്രകോപനമില്ലാതെയാണ് പാകിസ്താന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ചതെന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നും സൈനികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Indian Army gunned down two Pakistani soldiers last night in a retaliatory action to unprovoked ceasefire violations and repeated attempts to facilitate infiltration by Pakistan Army in Tangdhar Sector: Defence PRO #JammuAndKashmir