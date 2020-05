ന്യൂഡല്‍ഹി: പി.എം. കെയര്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് മാസം 50,000 രൂപവെച്ച് ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ ആരംഭിച്ചെന്ന് ചീഫ്‌ ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റാഫ് ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് പി.എം.കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് പി.എം. കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാസം 50,000 രൂപ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതര്‍ക്ക് ബിപിന്‍ റാവത്ത് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

ഈ കത്ത് അയച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഗഡുവായ 50,000 രൂപ പി.എം.കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു. ഈ നിധി രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് തന്റെ ഒരുദിവസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് ഇത്രയും തുക നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്.

നിലവില്‍ എല്ലാമാസവും ഒരുദിവസത്തെ ശമ്പളം പി.എം.കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നല്‍കാനുള്ള ഒപ്ഷന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലത് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല.

സൈന്യത്തിലെ മറ്റ് ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ബിപിന്‍ റാവത്ത് ഇത്രവലിയ തുക സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍.

