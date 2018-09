ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്തെ സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലെന്ന് അപ്പോളോ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍.

സി സി ടിവിയില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിൽ മുപ്പതു ദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്.

ഇക്കാര്യം സെപ്റ്റംബര്‍ 11നു തന്നെ ജയലളിതയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് എ അറുമുഖസ്വാമി കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും അപ്പോളോ ആശുപത്രിയുടെ അഭിഭാഷക മൈമുന ബാദ്ഷാ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസിനോടു പറഞ്ഞു.

2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 22നാണ് ജയലളിതയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 2016 ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് ജയലളിത മരിച്ചു. ഈ രണ്ടു തിയതികള്‍ക്കുള്ളിലെ സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് ആശുപത്രിയോട് കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

