ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളുടെ പഠനമികവ് വിലയിരുത്തുന്നത് 10, 12 ക്ലാസുകളിൽ മാത്രമായി ചുരുക്കാതെ 3,5,8 ക്ലാസുകളിൽ കൂടി നടത്തണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച സഫൽ പദ്ധതി.ഇത് പ്രകാരം സി.ബി.എസ്.ഇ 3,5,8 ക്ലാസുകളിലും വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനമികവ് കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം വഴി വിലയിരുത്തുകയും അവരുടെ ഫലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ സ്കൂളിനും വിദ്യാർഥിക്കും നൽകും.

വിദ്യാർഥിയുടെ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നയമാണ് സഫൽ അഥവാ സ്ട്രക്ചേഡ് അസെസ്മെന്റ് ഫോർ അനലൈസിങ് ലേണിങ്. ഇതിലൂടെ ചെറിയ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

സഫലിന് കീഴിലെ പരീക്ഷാരീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർഥി ജയിച്ചതായോ, തോറ്റതായോ സഫൽ നിർണയം നടത്തില്ല. പകരം എൻഇപി 2020 വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ ഈ വിശകലനം വികസനലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. സ്കൂൾ തലത്തിലുളള ഡേറ്റകൾ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ. പറഞ്ഞു.

3,5,8 ക്ലാസുകളിൽ പരീക്ഷ നടത്തും. വിദ്യാർഥികളുടെ ഓർമശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേടിയ അറിവ് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും നിരീക്ഷിച്ച് അടിസ്ഥാന പഠനഫലങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് പരീക്ഷിക്കുക. വിദ്യാർഥിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവിന്റെ പുരോഗതി, അടിസ്ഥാന പഠന ഫലങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ യോഗ്യത എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സഫൽ ഉപയോഗിക്കും.

വിദ്യാർഥികളിൽ അധിക പരീക്ഷ സമ്മർദമില്ലാതെ തന്നെ അധ്യാപനവും പഠനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള നിർദേശങ്ങൾ ഇത് നൽകും. പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും മാത്രമായൊതുക്കാതെ പഠനപുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളെ അടുത്ത ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനായി സഫൽ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല.

2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകളിൽ സഫൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കും. സഫൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനായി സിബിഎസ്ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സി.ബി.എസ്.ഇ. വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.



Content Highlights:CBSE to Track Learning Outcomes of Students in Classes 3 5 8