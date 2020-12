ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഎസ്ഇ (സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സെക്കന്‍ഡറി) എഡ്യൂക്കേഷന്‍) 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ നടത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാല്‍. അധ്യാപകരുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ പിന്നീടേ നടത്തൂവെന്നും കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയശേഷം പരീക്ഷാ തീയതി നിശ്ചയിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മറ്റു ക്ലാസുകളിലെപ്പോലെ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടത്താനാകില്ല. സ്‌കൂളുകള്‍ പലതും ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. എന്നാല്‍ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനും കഴിയില്ല. കുട്ടികള്‍ കോവിഡ് യുഗത്തിലെ കുട്ടികളെന്നും പരീക്ഷ എഴുതാതെ പാസായവരെന്നും മുദ്രകുത്തപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. നീറ്റ്, ജെഇഇ പരീക്ഷകള്‍ നാം ഈവര്‍ഷം നടത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ നടത്തിയ വലിയ പരീക്ഷകളായിരുന്നു അവയെന്നും പൊഖ്രിയാല്‍ പറഞ്ഞു.

സിലബസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് സിബിഎസ്ഇ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തും. സിലബസിന്റെ 30 ശതമാനം ഒഴിവാക്കും. ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളും ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Union Education Minister @DrRPNishank during the #EducationMinisterGoesLive webinar announced that @cbseindia29 board #exams for Class 10 & 12 will not be held in Feb.

The exact dates will be announced soon. pic.twitter.com/2kDwwfsfgy