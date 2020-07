ന്യൂഡല്‍ഹി/ തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി, സി.ബി.എസ്.ഇ. 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലങ്ങള്‍ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 10-ാം ക്ലാസിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഏതാനും പരീക്ഷകള്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ. റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ മറ്റു മൂല്യനിര്‍ണയ മാര്‍ഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക. സിബിഎസ്ഇ ഫലം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അറിയാനാകും. cbseresults.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്കാണ് കേരള ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഫലപ്രഖ്യാപനം. പി.ആര്‍.ഡി. ലൈവിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പിലും www.keralaresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in, www.prd.kerala.gov.in, www.results.kite.kerala.gov.in, www.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഫലം ലഭ്യമാകും.

