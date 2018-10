ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.ബി.ഐയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടര്‍ രാജേശ്വര്‍ സിങിനെ തല്‍സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്കെന്ന് ബിജെപി എം.പി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി.

ഇത്തരമൊരു അവസരത്തില്‍ പി. ചിദംബരത്തിനെതിരായ അഴിമതിക്കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതില്‍ കാര്യമില്ലെന്നും കേസ് പിന്‍വലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റുചെയ്തു. സി.ബി.ഐയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണക്കാരായവര്‍ അടുത്തതായി എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടര്‍ രാജേശ്വര്‍ സിങിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യും. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിദംബരത്തിനെതിരെ കുറ്റപത്രം ഫയല്‍ ചെയ്യാനാകില്ല.

അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ പൊരുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത എല്ലാ അഴിമതിക്കേസുകളും പിന്‍വലിക്കുകയാണ് - സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

The players in the CBI massacre are about to suspend ED’s Rajeshwar so that he cannot file the chargesheet against PC. If so I will have no reason to fight the corrupt since my govt is hell bent on protecting them. I shall then withdraw from all the corruption cases I have filed.