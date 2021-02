കൊല്‍ക്കത്ത: കല്‍ക്കരി കളളക്കടത്ത് ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ ഭാര്യ രുജിറ നരുലയ്ക്ക് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് സി.ബി.ഐ. നോട്ടീസ് നല്‍കി. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയുടെ അനന്തരവനായ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നോട്ടീസ് നേരിട്ട് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം. ഇവരെ ഇന്ന് വീട്ടില്‍ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുമായി ബന്ധമുള്ള തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ യുവ നേതാക്കളുടെ വീട്ടില്‍ അടുത്തിടെ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സിബിഐ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കല്‍ക്കരി മാഫിയ ബംഗാളിലെ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് സ്ഥിരമായി കൈക്കൂലി നല്‍കിയെന്നാണ് ആരോപണം. നിലവില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ യുവനേതാവ് വിനയ് മിശ്രയിലൂടെയാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ സിബിഐ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമബംഗാളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെയാണ് കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബറിലാണ് അനധികൃതമായി കല്‍ക്കരി ഖനനം നടത്തിയതിനും കല്‍ക്കരി കടത്തിയതിനും സിബിഐ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

