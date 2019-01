ന്യൂഡല്‍ഹി: കുട്ടികളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയില്‍ ബിഹാറിലെ രണ്ട് അഭയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സിബിഐ പ്രഥമവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഭഗല്‍പുര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രൂപം പ്രഗതി സമാജ് സമിതിയുടെ അഭയകേന്ദ്രം, ഗയയിലുള്ള ഹൗസ് മദര്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരേയാണ് സി.ബി.ഐ നടപടി.

ടാറ്റാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടികളുടെ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. അതിനിടെ, പീഡനം സംബന്ധിച്ച പരാതി ഉയര്‍ന്ന പതിനേഴ് അഭയകേന്ദ്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി സി.ബിഐക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ടിസിന്റെ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗയയിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ കുട്ടികളെ മാനസികമായും, ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ, ആരോഗ്യപരിരക്ഷയോ, ഭക്ഷണമോ നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

ആണ്‍കുട്ടികളുടെ അഭയകേന്ദ്രം ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ലംഘിച്ചതായും പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബിഹാറിലെ തന്നെ മുസാഫര്‍പൂരിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നേരിട്ട പീഡനം രാജ്യത്തെ നടുക്കിയിരുന്നു.

