ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദ വ്യവസായികളായ വിജയ് മല്യ, നീരവ് മോദി, മെഹുല്‍ ചോക്‌സി എന്നിവരെ രാജ്യം വിടാന്‍ സഹായിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ഒരാള്‍ തന്നെയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സി.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മല്യയ്ക്ക് എതിരായ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസില്‍ കൃത്രിമം വരുത്തി രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് കേഡറിലെ സി.ബി.ഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ എ.കെ ശര്‍മ മല്യയെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ സഹായിച്ചു. ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്നെ നീരവ് മോദിയുടേയും മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയുടേയും രക്ഷപ്പെടലിന് പദ്ധതിയൊരുക്കി. രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

CBI Jt. Director, A K Sharma, weakened Mallya’s “Look Out” notice, allowing Mallya to escape.



Mr Sharma, a Gujarat cadre officer, is the PM’s blue-eyed-boy in the CBI.



The same officer was in charge of Nirav Modi & Mehul Choksi’s escape plans. Ooops...

investigation!