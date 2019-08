ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിനെതിരെ സിബിഐ ലുക്കൗട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചിദംബരം രാജ്യം വിടുന്നത് തടയാനാണിതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കും സി.ബി.ഐ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. അദ്ദേഹം വിമാനത്തില്‍ കയറുന്നത് തടയണമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം.

എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും നേരത്തെ ചിദംബരത്തിനെതിരെ ലുക്കൗട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സി.ബി.ഐയുടേയും സര്‍ക്കുലര്‍. ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചിദംബരം ഒളിവില്‍ പോയെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തെ തിരയുന്നുണ്ട്.

അതിനിടെ, ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ചിദംബരം എ.ഐ.സി.സി ആസ്ഥാനത്തെത്തി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. ഒളിവില്‍ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കോടതി വിധി വന്നയുടന്‍ അദ്ദേഹം ഡ്രൈവറെയും ക്ലാര്‍ക്കിനെയും വഴിയില്‍ ഇറക്കിവിട്ടശേഷം സ്വയം കാറോടിച്ച് പോയെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിദംബരം ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കപില്‍ സിബല്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ചിദംബരം സമര്‍പ്പിച്ച മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ലുക്കൗട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍.

Content Highlights: CBI issues Look Out Circular against P Chidambaram