ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിക്കു മുന്നില്‍ സി ബി ഐ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സി ബി ഐക്കു മുന്നില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് നോട്ടീസ്.

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has put up a notice outside the residence of P Chidambaram to appear before them in the next two hours. Earlier today, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/IeEI5IkvGF