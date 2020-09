ന്യൂഡല്‍ഹി: കന്നുകാലികളെ അനധികൃതമായി കടത്തിയതിന് മുന്‍ ബിഎസ്എഫ് ഓഫീസര്‍ക്കെതിരെയും മറ്റു മൂന്നു പേര്‍ക്കെതിരെയും സിബിഐ കേസെടുത്തു. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിവഴിനടക്കുന്ന കള്ളക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച് നടന്ന സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസ്.

മുന്‍ ബിഎസ്എഫ് 36 ബറ്റാലിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സതീഷ് കുമാര്‍, ഇനാമുള്‍ ഹക്ക്, അനാറുള്‍ ഷെയ്ഖ്, മുഹമ്മദ് ഗുലാം മുസ്തഫ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്‍ക്കത്ത, മുര്‍ഷിദാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, അമൃത്സര്‍, റായ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 13 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടന്നുവരികയാണെന്നും സിബിഐ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

