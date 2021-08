ന്യൂഡൽഹി: സി.ബി.ഐ.യെയും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും വിമർശിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ. കീഴ്‌ക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഭീഷണികളെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടാൽ സി.ബി.ഐയോ മറ്റു അന്വേഷണ ഏജൻസികളോ പ്രതികരിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ജാർഖണ്ഡിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

ജഡ്ജിമാർ പരാതിപ്പെട്ടാൽ അവർ സഹായിക്കുകയേയില്ല, സി.ബി.ഐ. അവരുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നീ പരാമർശങ്ങളാണ് കോടതി നടത്തിയത്. ജഡ്ജുമാരുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന വലിയ കേസുകളിൽ അനുകൂലമായ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയെ പഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ' ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ജഡ്ജിമാരെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നതിനായി അസഭ്യ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ട്. സി.ബി.ഐ. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സി.ബി.ഐ.യുടെ മനോഭാവത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇതാണ് സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്.

അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സഹായിക്കുന്നതേയില്ല. ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് അല്പം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയാണ്. കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ.', എൻ.വി.രമണ പറഞ്ഞു.

ജൂലായ് 28-നാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി ഉത്തം ആനന്ദിനെ പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ വാഹനമിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ധൻബാദിലെ മാഫിയാ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകൾ ജഡ്ജ് ആനന്ദ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടു ഗുണ്ടകളുടെ ജാമ്യ ഹർജി അദ്ദേഹം തളളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എം.എൽ.എ.യുടെ അടുത്ത അനുയായി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതക കേസും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ജഡ്ജിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. 'ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുളളത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. എന്നിട്ടും സംസ്ഥാനം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സംസ്ഥാനം സുരക്ഷ ലഭ്യമാക്കണം.' , ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

നിരവധി ജഡ്ജിമാർക്ക് ഭീഷണി കോളുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന് അറ്റോണി ജനറൽ കെ.കെ.വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞു. തന്മൂലം കേസുകൾ ആറുമാസത്തേക്കും മറ്റും മാറ്റിവെയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ജില്ലാതലത്തിലുളള ജഡ്ജിമാർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

