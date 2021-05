ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഡോക്ടര്‍ ദമ്പതിമാരെ നടുറോഡില്‍ വച്ച്‌ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലെത്തിയ രണ്ടു പേര്‍ കാര്‍ തടഞ്ഞ ശേഷം വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. ഡോക്ടര്‍മാരായ സുധീപ് ഗുപ്തയും (46) ഭാര്യ സീമാ ഗുപതയും (44) സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.

രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പുറിലെ നീംദ ഗേറ്റ് പ്രദേശത്ത് നടന്ന കൊലപാതകം ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞു. 2019-ല്‍ സീമാ ഗുപ്ത കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സഹോദരനും ബന്ധുവുമാണ് പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സ്ത്രീയേയും ആറു വയസുകാരനായ മകനും 2019 ലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്‌. ഈ കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഡോക്ടര്‍ ദമ്പതിമാര്‍. സുധീപ് ഗുപ്തയുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നരോപിച്ചാണ് സ്ത്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സീമാ ഗുപ്തയുടെ മാതാവും ഇതില്‍ പ്രതിയാണ്. സീമാ ഗുപ്തയും മാതാവും 2019-ല്‍ സ്ത്രീയുടെ വീടിന് തീയിട്ടുവെന്നാണ് കേസ്‌.

സ്ത്രീയും കുഞ്ഞുംവെന്തു മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ ദമ്പതിമാരും മാതാവും ജയിലിലായിരുന്നു. നിലിവില്‍ മൂന്ന് പേരും ജാമ്യത്തില്‍ കഴിയവേയാണ് സ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്‍ പ്രതികാരം തീര്‍ക്കാന്‍ കൊലപാതകം നടത്തിയത്.

Doctor couple shot dead in Bharatpur district of Rajasthan by unidentified assailants. #crime #Doctor @PoliceRajasthan #Rajasthan @RajCMO @VasundharaBJP @aloketikku pic.twitter.com/NAHDYcnBd4