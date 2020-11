പ്രതീകാത്മക ചിത്രം



ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ റോഡിൽ തോക്കുധാരിയായ യുവാവ് വഴിയാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ സ്വർണ മാല കവർന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേരടങ്ങിയ സംഘമാണ് മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

അതേസമയം പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മോഷണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് സമീപത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തോക്കുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വിവഹ ചടങ്ങിന് ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ലക്ഷ്മി എന്ന യുവതിയുടെ മാലയാണ് മോഷ്ടാവ് കവർന്നത്. റോഡരികിൽ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം യുവതിയുടെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നെത്തിയ യുവാവ് മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

