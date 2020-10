ഹൈദരാബാദ്: ബഹുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീഴുമ്പോള്‍ അരികിലൂടെ നടന്നുപോയ സ്ത്രീ പരിക്കുകളേല്‍ക്കാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹൈദരാബാദിലെ മോഗല്‍പുരയിലാണ് സംഭവം. രണ്ടുനില കെട്ടിടം ഒന്നായി നിലംപൊത്തുമ്പോള്‍ ഇഞ്ചുകള്‍ മാത്രം അകലത്തില്‍ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സ്ത്രീ.

സംഭവസ്ഥലത്തിനരികെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ അപകടദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ആ സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെട്ടത് തികച്ചും അദ്ഭുതകരമായി നമുക്ക് തോന്നും. തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെ കറുത്ത ബുര്‍ഖ ധരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു വരുന്നതാണ് ക്യാമറാദൃശ്യങ്ങളില്‍ ആദ്യം കാണുന്നത്.

ഒരു പഴയ രണ്ടുനിലക്കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിലൂടെ ഏതാണ്ട് പകുതിദൂരം അവര്‍ പിന്നിട്ട ഉടനെയാണ് കെട്ടിടം ഒന്നായി തകര്‍ന്നുവീഴുന്നത്. ആ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് ചാടിമാറുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പൊടിപടലം കാരണം ഒന്നും കാണാനാവുന്നില്ല. നിമിഷങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ അന്തരീക്ഷം തെളിയുന്നതും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ വീണു കിടക്കുന്നതും വാഹനങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതും നമുക്ക് കാണാം.

This was one helluva video ... CCTV of a structure collapsing like a pack of cards; good part was the lady escaped unhurt @ndtv @ndtvindia #HyderabadRains pic.twitter.com/TbwoOAZCx6