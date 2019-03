ന്യൂഡൽഹി: നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള കറൻസി നോട്ടിന്റെ എണ്ണം 19.14 % വര്‍ധിച്ച് 21.14 ലക്ഷം കോടിയിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പാര്‍ട്ടുകള്‍. നവംബര്‍ 4, 2016ല്‍ 17.97 ലക്ഷം കോടി നോട്ടുകളാണ് ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് 15 ഓടു കൂടി അത് 21.41 ലക്ഷമായി വര്‍ധിച്ചു.

ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ച് നോട്ടിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായി ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിപിടിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്ത വിട്ട കണക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 2018ല്‍ 18.29 ലക്ഷം കോടി നോട്ടുകളാണ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് 21.41 ലക്ഷമായത്.

2016 നവംബര്‍ 8 നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ 500 ന്റേയും 1000 ത്തിന്റേയും നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കുന്നത്. ജനുവരി 2017ഓടു കൂടി പ്രചാരത്തിലുള്ള നോട്ട് 9 ലക്ഷം കോടിയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.

വിവിധതരം ക്രയവിക്രയങ്ങള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാട് പ്രോത്‌സാഹിപ്പിച്ചിട്ടു പോലും നോട്ടിന്റെ ഉപയോഗത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവാണുണ്ടായത്.

മാത്രമല്ല എടിഎം ഇടപാടും വര്‍ധിച്ചു. 200,648 കോടിയായിരുന്നു ജനുവരി 2017 ലെ എടിഎം പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില്‍ വഴിയുള്ള ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍. എന്നാല്‍ 2018 ജനുവരിയില്‍ ഇത് 295,783 കോടിയായും ജനുവരി 2019ല്‍ 316,808 കോടിയായും വര്‍ധിച്ചു. 3.16 ലക്ഷം കോടി ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗത്തിലൂടെ 2.66 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പിന്‍വലിച്ചത്.

ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപനിരക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

content highlights: cash in circulation increases by 19% after demonitisation