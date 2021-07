തഞ്ചാവൂര്‍: നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ 600 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂര്‍ സ്വദേശികളായ ബിജെപി നേതാവിനും സഹോദരനും എതിരേ കേസ്. 'ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ സഹോദരങ്ങള്‍' എന്നപേരില്‍ തഞ്ചാവൂരില്‍ അറിയപ്പെട്ട എം.ആര്‍. ഗണേഷ്, എം.ആര്‍.സ്വാമിനാഥന്‍ എന്നിവര്‍ക്കേതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ ഇരട്ടിയായി നല്‍കാം എന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. ഇവര്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ സഹായിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കുറച്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പ് കുംഭകോണത്ത് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് വിക്ടറി ഫിനാന്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. അതു വഴിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം ഇരട്ടിയാക്കി തിരിച്ചു തരാം എന്ന ഉറപ്പ് നല്‍കി നൂറിലധികം പേരില്‍ നിന്ന് പണം കൈക്കലാക്കി. പണം വാങ്ങാനായി ഏജന്റ്മാരെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആകെ 600 കോടി രൂപയോളം സമാഹരിച്ചു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ കുറച്ചു പേര്‍ക്ക് പണം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ച് നല്‍കി. ഇത് ആളുകളില്‍ വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമായി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ 15 കോടി രൂപ വരെ ഓരോരുത്തരും വിക്ടറി ഫിനാന്‍സില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസമായി ആളുകള്‍ പണം തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ ഗുണ്ടകളെ വിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കാട്ടിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പണം തിരികെ നല്‍കിയുമില്ല.

15 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ജാഫറുള്ളയുടേയും ഭാര്യ ഫൈരാജ് ഭാനുവിന്റെയും പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കേസന്വേഷണത്തിന് തഞ്ചാവൂര്‍ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. വിക്ടറി ഫിനാന്‍സിന്റെ മാനേജര്‍ ശ്രീകാന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യ പ്രതികളായ സഹോദരങ്ങള്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ 11 ആഡംബര വാഹനങ്ങള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു.

നാട്ടില്‍ പാല്‍ ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയും സ്വകാര്യ ഹെലിപ്പാഡ് നിര്‍മിച്ച് സ്വന്തമായി ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ വാങ്ങിയുമെല്ലാം നാട്ടുകാരുടെ ആദരവും വിശ്വാസ്യതയും നേടിയെടുക്കാന്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചു. അര്‍ജുന്‍ എന്ന പേരില്‍ ഏവിയേഷന്‍ കമ്പനിയും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പ്രതി ഗണേഷിനെ ബി.ജെ.പി. വ്യാപാര സംഘടനാ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ബി.ജെ.പി. തഞ്ചാവൂര്‍ ജില്ലാ ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.