കൊല്‍ക്കത്ത: ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികള്‍ അടിച്ചുമാറ്റിയെന്ന പരാതിയില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിക്കും സഹോദരന്‍ സൗമേന്ദു അധികാരിക്കുമെതിരെ കേസ്. കാന്തി മുന്‍സിപ്പല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ബോര്‍ഡ് അംഗം രത്‌നദീപ് മന്നയുടെ പരാതിയിലാണ് കാന്തി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. കാന്തി മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുന്‍ അധ്യക്ഷനാണ് സൗമേന്ദു.

മേയ് 21-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക്, സുവേന്ദു അധികാരിയുടെയും സൗമേന്ദു അധികാരിയുടെയും നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികള്‍ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഗോഡൗണില്‍ നിന്ന്‌ അനധികൃതമായി കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് രത്‌നദീപ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം വിഷയത്തില്‍ സുവേന്ദു ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

നേരത്തെ, ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികള്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വകമാറ്റുന്നുവെന്ന ആരോപണം ബി.ജെ.പി. തുടര്‍ച്ചയായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ ആരോപണത്തില്‍ സുവേന്ദുവിനും സഹോദരനും എതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

വഞ്ചനാ കേസില്‍ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അടുത്ത അനുയായി രഖാല്‍ ബേറ അറസ്റ്റിലായ അതേദിവസം തന്നെയാണ് മോഷണക്കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജലവിഭവ വകുപ്പില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ടുലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ബേറയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. 2019-ല്‍ ആയിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

content highlights: case registered against suvendu adhikari and brother of stealing relief material