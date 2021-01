ന്യൂഡല്‍ഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ കര്‍ഷകരും പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ നോയ്ഡ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരായ രാജ്ദീപ് സര്‍ദേശായി, മൃണാള്‍ പാണ്ഡെ എന്നിവരടക്കം എട്ടു പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് നോയ്ഡ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ഉള്‍പ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കലാപത്തിന് പ്രേരണ നല്‍കുന്ന തരത്തിലുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ ഇട്ടുവെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. ഇവരുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പരാതിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കര്‍ഷകനെ പോലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ തരൂര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇത് ചെങ്കോട്ടയിലെത്തി കൊടി ഉയര്‍ത്താന്‍ പ്രക്ഷോഭകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. പോലീസിന്റെയും സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിന്റെയും പ്രതിച്ഛായ മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയേയും സമാധാനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി എഫ്.ഐ.ആറില്‍ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

