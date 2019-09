ബംഗലൂരു: ചന്ദ്രയാന്‍ 2 ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തിനിടെ ചന്ദ്രയാന്‍റെ യാത്രയെ ട്രോളിലൂടെ ആശംസകളറിയിച്ച് ഐ എസ് ആര്‍ ഒയുടെ സോഷ്യല്‍മീഡിയ പോസ്റ്റ്.

ചന്ദ്രനിലെത്തുന്ന ലാന്‍ഡറിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേര്‍ന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഐ എസ് ആര്‍ ഒയുടെ ട്രോള്‍ ട്വീറ്റ്.

'വിക്രം നിന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യാത്ര വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നീ എത്രയും വേഗം ദക്ഷിണധ്രുവത്തില്‍ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു', ഓര്‍ബിറ്റര്‍ ലാന്‍ഡറിനോട് പറയുന്നു. 'ഇനി ഭ്രമണപഥത്തില്‍ കാണാ'മെന്ന് ലാന്‍ഡര്‍ മറുപടിയും നല്‍കുന്നു.

We have the same wishes for Vikram, Orbiter.

Want to stay in touch with Vikram and Pragyan as they make their way to the untouched lunar South Pole and uncover its many mysteries? Then keep an eye out for the next edition of #CY2Chronicles! pic.twitter.com/2iA8W2lxtR