മുംബൈ: ആര്‍.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവതിന് അകമ്പടി പോയ വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സി ഐ എസ് എഫ് ജവന് പരിക്കേറ്റു.

റോഡിനു നടുവില്‍ നിന്നിരുന്ന പശുവിനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഡ്രൈവര്‍ വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ടയര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും വാഹനം കീഴ്‌മേല്‍ മറിയുകയും ചെയ്തു. പശുവിന് പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപുര്‍ ജില്ലയിലെ വറോറയ്ക്കു സമീപം ചന്ദ്രപുര്‍-നാഗ്പുര്‍ ഹൈവേയില്‍ പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചേകാലോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ചന്ദ്രപുറില്‍നിന്ന് നാഗ്പുറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഭാഗവത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം കടന്നുപോയതിനു ശേഷം പിന്നാലെ വന്ന വാഹനമാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ആറ് സി ഐ എസ് എഫ് ജവാന്മാരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. പരിക്കേറ്റ ജവാനെ ചികിത്സയ്ക്കായി നാഗ്പുരിലേക്ക് മാറ്റി. ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് ഭാഗവതിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

