ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ പാഞ്ഞു കയറിയിട്ടും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട എട്ടുവയസുകാരന്റെ വീഡിയോയാണ് ഉപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍. ബെംഗളൂരു പോലീസാണ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യം പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടികള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയ ഷൂലേസ് കെട്ടുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ആ സമയത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാര്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടിയുടെ മുകളിലൂടെ കാര്‍ കയറിയിറങ്ങി പോകുന്നതും കാണാം. വാഗണര്‍ കാര്‍ ഓടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. കാറിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ഡോര്‍ തുറന്നടയുന്നതും ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. കാര്‍ പോയയുടന്‍ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ കുട്ടി എണീറ്റ് ശരീരത്തില്‍ പറ്റിയ പൊടി തട്ടി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതും കാണാം.

സെപ്റ്റംബര്‍ 24 ന് ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ബെംഗളൂരു പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇതു പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. മുംബൈ ഗോരേഗാവിലെ സദ്ഗുരു കോംപ്ലക്‌സിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. നമ്മള്‍ കാണുന്നതിനപ്പുറം ഈ വീഡിയോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് വീഡിയോ പങ്കു വെച്ച് പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

It teaches us more than what we are just watching.... 🏎️🚗 pic.twitter.com/9XSDfuGU6b