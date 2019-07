ന്യൂഡല്‍ഹി: പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ ഡിവൈഡറിലിടിച്ചു കയറി രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു.

അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാര്‍ ഡിവൈഡറിലും വിളക്കുകാലിലും ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.

ഈസ്റ്റ് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ വിവേക് വിഹാറില്‍ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ റുബേല്‍ (20), പ്രഭ്‌ജോത് സിങ്(18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഡ്രൈവര്‍ ഒഴികെ മറ്റാരും സീറ്റ് ബല്‍റ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഇവര്‍ തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു.

അതേ സമയം പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയാന്‍ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.

ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡി സി പി വ്യക്തമാക്കി.

