മുംബൈ: ബിജെപിയെ നേരിടുന്നതിനായി രൂപവത്കരിക്കുന്ന മുന്നണിയില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു ബദല്‍ മുന്നണിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണമെങ്കില്‍, കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഒപ്പം നിര്‍ത്തി മാത്രമെ അത് സാധിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവാറിന്റെ വസതിയില്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കള്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ബിജെപിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മൂന്നാം മുന്നണി രൂപവത്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായാണ് നേതാക്കള്‍ പവാറിന്റെ വസതിയില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നതെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിളിച്ച യോഗമാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പവാറിന്റെ പ്രതികരണം.

മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ് വേണ്ടതെന്നും പവാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ മുന്നണിക്ക് പവാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. യോഗത്തിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചത് പവാര്‍ ആണെങ്കിലും യോഗം വിളിച്ചത് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയാണെന്ന് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കളും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും അടക്കമുള്ളവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യോഗത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ലെന്നാണ് പങ്കെടുത്ത നേതാക്കള്‍ പിന്നീട് പറഞ്ഞത്.

Alliance was not discussed in the meeting (Rashtra Manch meeting) but if an alternative force is to be raised, it will be done only by taking Congress together. We need power like that and I had said this in that meeting: NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/KSYz1KsC4F