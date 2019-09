അഹമ്മദാബാദ്: ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാതെ എത്തിയ യാത്രക്കാരനെ കൈയോടെ പിടികൂടിയെങ്കിലും എങ്ങനെ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഗുജറാത്ത്‌ പോലീസ്‌.

സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല, ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന് പിഴ ഇടാന്‍ ഒരുങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്റെ തലയ്ക്ക് പാകമായ ഹെല്‍മറ്റ് ഇല്ല എന്നായി ബൈക്ക് യാത്രികന്‍. ഗുജറാത്തിലെ ഛോട്ടാ ഉദയ്പൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

രാജ്യത്തെ മോട്ടോര്‍വാഹന നിയമം ശക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയ പോലീസ് ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാതെ എത്തിയ സാക്കിര്‍ മേമന്‍ എന്ന യുവാവിനെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തി. തല വലുതാണെന്നും, തന്റെ തലക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹെല്‍മറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ധരിക്കാത്തതെന്നും സാക്കിര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ പോലീസും പെട്ടു.

'ഞാന്‍ നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കണമെന്നാണ് എന്റേയും ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ തന്റെ തലക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹെല്‍മറ്റ് തേടി മാര്‍ക്കറ്റിലുടനീളം അന്വേഷിച്ചു. എന്നാല്‍ കിട്ടിയില്ല. ബാക്കി എല്ലാ രേഖകളും എന്റെ പക്കലുണ്ട്. ഇതിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് അറിയില്ല. പോലീസിനോട് എന്റെ പ്രശ്‌നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.- സാക്കിര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമണ്, അയാളുടെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിഴ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. അയാള്‍ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എല്ലാ രേഖകളും അയാളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു- ബൊദേലി ജില്ലാ ട്രാഫിക് ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

