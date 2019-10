ന്യൂഡല്‍ഹി : മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ പോലും സമയം നീട്ടി നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒഴിയാന്‍ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ലാറ്റുടമകൾ നൽകിയ ഹര്‍ജിയി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അരുണ്‍ മിശ്ര ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

പരമാവധി ക്ഷമിച്ചെന്നും ഇനി ക്ഷമിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതിയില്‍ കഷുഭിതനായി കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര പറഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും കോടതിക്ക് പുറത്ത് പോവാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തില്‍ കര്‍ശന നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇനി ഒരു ഹര്‍ജി പോലും പരിഗണിക്കില്ല എന്നത് കോടതി ഉത്തരവില്‍ തന്നെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല പലതവണ കോടതി ഇക്കാര്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് നീട്ടി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ മാത്യു നെടുമ്പാറയാണ് കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ നല്‍കിയത്.

"ഒരു റിട്ട് ഹര്‍ജിയും കേൾക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തിമാക്കിയതാണ്. നിങ്ങള്‍ പുറത്ത് പോവണം. പരമാവധി ക്ഷമിച്ചതാണ്. ഇനി ക്ഷമിക്കാനില്ല. ഈ കേസില്‍ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല" എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ പ്രതികരണം.

വലിയ തോതില്‍ കേസില്‍ ഇടപെടല്‍ നടക്കുന്നു എന്ന സൂചനയും ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര നൽകി.



പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഉപദേശം ഫ്‌ളാറ്റുടമകള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷക ലില്ലി തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി വഴങ്ങിയില്ല.

