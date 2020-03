ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാനിലുള്ള 250 ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചുവെന്ന വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശ മന്ത്രാലയം. ഇറാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ അതീവ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഇറാനിലുള്ള 250-ലേറെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇറാന്‍.

724 പേര്‍ വൈറസ് ബാധമൂലം മരിച്ചുവെന്നും 13,938 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും ഇറാന്‍ ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം. വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ ഇറാനില്‍തന്നെ തുടരേണ്ടിവരുമെന്നും രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

6000ത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇറാനിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലുള്ളത്. 400 ഓളം ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനില്‍നിന്ന് നേരത്തെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയശേഷം അവരെ ജെയ്‌സാല്‍മീറിലുള്ള ആര്‍മി വെല്‍നെസ് സെന്ററില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Cannot confirm whether over 250 Indian in Iran have tested positive for COVID-19: MEA officials