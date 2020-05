ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 17 വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ശ്രമിക് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ അല്ലാതെ മറ്റൊരു യാത്ര സര്‍വീസും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയതായും റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം വാര്‍ത്തക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, ടൂറിസ്റ്റുകള്‍,തീര്‍ത്ഥാടകര്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തുടങ്ങിയവരെ നാടുകളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുക.

കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാകും ഈ ഇവ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും റെയില്‍വേ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരും ചര്‍ച്ച ചെയ്താകും ട്രെയിനുകള്‍ അനുവദിക്കുക. ശ്രമിക് പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍ക്ക് പുറമെ ചരക്ക് തീവണ്ടികളും സര്‍വീസ് നടത്തും.

Content Highlights: cancellation of all passenger train services, except shramik, on Railways is extended till 17th May