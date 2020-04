ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപകമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപടി പുനരാലോചിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കബില്‍ സിബല്‍. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായി ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിനു കീഴില്‍ ഒരു ദേശീയ പരിപാടി ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളെയും സമ്പദ് മേഖലയെയും ലോക്ക്ഡൗണിലാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയല്ല നയരൂപീകരണം നടത്തേണ്ടത്. ഞങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിക്കുകയല്ല. വീണ്ടുവിചാരം നടത്തേണ്ട സമയമായെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പമുണ്ട്. ഇത് ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനമാണ്, കബില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനു മുന്‍പ് എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞില്ലെന്ന് കബില്‍ സിബല്‍ ചോദിച്ചു. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. തെരുവുകളിലാണ് അവരുള്ളത്. അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ഒരു ദേശീയ പദ്ധതി ആവശ്യമാണ്, കബില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്താ വര്‍ധനവ് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെയും കബില്‍ സിബല്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ക്ഷാമബത്ത സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമാണ്, അതവര്‍ക്ക് നല്‍കണം. ഇതുപോലൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ ആ പണം അവര്‍ക്ക് വളരെയേറെ ആവശ്യമാണെന്നും കബില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

