ന്യൂഡല്‍ഹി: സൈന്യത്തില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പദവിയും പ്രാധാന്യവും സ്ത്രീകള്‍ക്കും നല്‍കാന്‍ ഒരുക്കമാണെന്നും എന്നാല്‍ സൈന്യത്തില്‍ ചേരാനോ യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനോ സ്ത്രീകള്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത്. കുട്ടികളെ വളര്‍ത്താനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും വസ്ത്രം മാറുമ്പോള്‍ ജവാന്മാര്‍ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്ത്രീകളെന്നും റാവത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ മുന്‍നിരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അവര്‍ അസൗകര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറാണ് പതിവെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റാവത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയത്. കൂടാതെ, സൈനികരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളരാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് കമാൻഡിംഗ് പദവി നൽകിയാൽ പലർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

പ്രസവാവധിയുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഏറെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. സൈന്യത്തില്‍ ഉന്നതപദവിയിലിരിക്കുന്ന വനിതകള്‍ക്ക് ആറു മാസത്തെ പ്രസവാവധി നല്‍കുന്നത് പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ല. എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തില്‍ വനിതകള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യോമസേനയില്‍ വനിതകള്‍ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മുന്‍നിര സൈനികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളെ വിന്യസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുമ്പോള്‍ മുൻ നിരയിലുള്ള സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും രണ്ടും വയസുള്ള കുട്ടിയുണ്ടാവും. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഓർമയിലുള്ള സ്ത്രീ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകുമോ എന്നും റാവത്ത് ആരാഞ്ഞു. കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകള്‍ റോഡപകടത്തിലും മരിക്കും. എന്നാല്‍ യുദ്ധത്തില്‍ മരിക്കുന്ന അമ്മമാരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനിയും സജ്ജമായിട്ടില്ല.

ഭാരതസംസ്‌കാരത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചില വിലക്കുകളുണ്ട്. യുഎസിലെ സൈനിക ക്യാമ്പുകള്‍ പോലെ ഇവിടെ ആക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വസ്ത്രധാരണരീതിയില്‍ പോലും കൂടുതല്‍ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നവരായതിനാല്‍ സ്ത്രീസൈനികര്‍ക്ക് വസ്ത്രം മാറാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും പ്രയാസമായിത്തീരും. ഒടുവില്‍ ജവാന്മാര്‍ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയെന്ന സ്ത്രീകളുടെ പരാതിയാവും ഉയരുക എന്നും റാവത്ത് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

Content Highlights: Can't Give Women Combat Roles, There Will be Ruckus: Army Chief Bipin Rawat