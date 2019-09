ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ 'ഇന്ത്യയുടെ പിതാവായി' അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവരെ ഇന്ത്യക്കാരായി കാണാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്.

മോദിയെ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നതില്‍ വലിയ അഭിമാനമാണുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിപരമായ സമീപനവുമാണ്‌ ഇതിന് കാരണം. ഒരു അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്തുതി വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

അത് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്കല്ല. മറ്റൊരു ലോക നേതാവെന്ന നിലയിലാണ്. അതില്‍ അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവര്‍ സ്വയം ഇന്ത്യക്കാരായി അംഗീകരിക്കാത്തവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Can't Accept PM As "Father Of India"? You're Not Indian: Jitendra Singh